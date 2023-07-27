موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الصفاقسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

يستعد الاتحاد لمواجهة الصفاقسي التونسي، في ثاني مباريات الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، للمجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى جانب الاتحاد والصفاقسي فريقي الترجي التونسي والشرطة العراقي.

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وافتتح الاتحاد مشواره في البطولة بفوز مهم على الترجي بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة الانتصارات لضمان التأهل إلى الدور القادم من المسابقة واستمرار النجاحات التي يحققها الفريق مؤخرًا.

أما الصفاقسي فيدخل المباراة بعد خسارة من الشرطة العراقي، ورحيل مدربه حسام البدري، وسيعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية امام العميد.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأحد 30 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والصفاقسي على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الصفاقسي الأحد 30 يوليو 2023،

22:00 مصر والسعودية SSC مدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل الاتحاد المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - مد الله العليان - عمر هوساوي

رومارينيو - طارق حامد - إيجور كورنادو - جوتا

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

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