موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل نادي الاتحاد نظيره الرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الاتحاد استهل موسمه بهزيمة غير متوقعة من الفيحا، بهدف دون رد في الجولة الاولى، ويريد تعويضها والخروج بنقاط المباراة أمام الرائد للدخول في أجواء المنافسة على اللقب الثمين.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد؟

موعد مباراة الفيحاء ضد الاتحاد هو يوم الإثنين القادم 16 أغسطس 2021، الموافق 8 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة إلا عشرة بتوقيت السعودية، الثامنة إلا عشرة بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟