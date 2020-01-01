موعد مباراة الاتحاد الودية ضد نجران والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة اتحاد جدة الودية ضد نجران، استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد العودة من الكورونا وكذلك القنوات الناقلة

يعود اتحاد جدة إلى النشاط الكروي من جديد من خلال مواجهة ودية ستجمعه بنظيره نجران يوم الأربعاء القادم في مدينة أبها التي يُعسكر فيها الفريق، وذلك ضمن استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم سبق وأن أعلنت عن أن يوم الرابع من شهر أغسطس القادم سيكون موعدًا لاستئناف الدوري السعودي من جديد.

وسيواجه الاتحاد في مباراته الأولى بعد العودة للدوري نظيره أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرابع من الشهر القادم.

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ومن المعروف أن العميد كان يعيش أزمة قبل توقف المسابقة إزاء موقفه الصعب في ترتيب الدوري السعودي، حيث كان يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد الودية ضد نجران والقناة الناقلة.

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ماهو موعد مباراة الاتحاد ضد نجران؟

موعد مباراة الاتحاد الودية أمام نجران، هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، الموافق 24 ذو القعدة 1441، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد الودية ضد نجران؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن القناة عن إذاعة مباراة الاتحاد أمام نجران.