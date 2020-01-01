موعد مباراة الاتحاد الودية ضد ضمك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الودية ضد ضمك، وذلك استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد العودة من الكورونا وكذلك القنوات الناقلة

يواجه فريق اتحاد جدة السعودي نظيره ضمك في المباراة الودية الثالثة التي سيخوضها خلال معسكره المقام حاليًا في مدينة أبها، وذلك ضمن استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الرابع من شهر أغسطس القادم.

وكان العميد قد تعادل في مباراته الأولى أمام نجران بهدف لكل منهما، لكنه آثار قلق جماهيره بخسارته في المباراة الثانية أمام القادسية بهدف مقابل اثنين.

وكان الاتحاد قبل توقف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يعيش أزمة صعبة جراء نتائجه المهزوزة، التي آلت إلى احتلاله المركز الثالث عشر في الترتيب، برصيد 23 نقطة.

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وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد جدة سيواجه في عودته الأولى للدوري السعودي بعد التوقف نظيره فريق أبها، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرابع من الشهر القادم.

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ماهو موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك؟

موعد مباراة الاتحاد الودية أمام ضمك، هو يوم الجمعة 24 يوليو 2020، الموافق 3 ذو الحجة 1441، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد الودية ضد ضمك؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن القناة عن إذاعة مباراة الاتحاد أمام ضمك .