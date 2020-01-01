موعد مباراة الاتحاد الودية ضد القادسية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الودية ضد القادسية، استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد العودة من الكورونا وكذلك القنوات الناقلة

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لخوض مباراته الودية الثانية أمام القادسية في معسكره المقام حاليًا في مدينة أبها، في إطار استعداداته لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الرابع من شهر أغسطس القادم.

وكان العميد قد تعادل في مباراته الودية الأولى، التي جرت أحداثها يوم الأربعاء، وذلك أمام فريق نجران بهدف لكل منهما.

وقبيل توقف مسابقة الدوري السعودي، كان الاتحاد يعيش موقفًا صعبًا جراء احتلاله المركز الثالث عشر في الترتيب، وذلك برصيد 23 نقطة.

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ومن المعروف أن الفريق سيواجه في المباراة الأولى التي سيعود بها للمشاركة في الدوري السعودي بعد التوقف الماضي نظيره أبها، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرابع من الشهر القادم.

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ماهو موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية؟

موعد مباراة الاتحاد الودية أمام القادسية ، هو يوم الأحد 19 يوليو 2020، الموافق 28 ذو القعدة 1441، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد الودية ضد القادسية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن القناة عن إذاعة مباراة الاتحاد أمام القادسية .