موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد عشاق ومحبو الكرة العربية إلى قمة من القمم الكلاسيكية مساء السبت 22 فبراير 2020، الموافق 28 جمادى الآخر 1441، عندما يلتقي الهلال مع ضيفه الاتحاد في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني العميد كثيرًا هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من تأخره في جدول ترتيب الدوري باحتلاله المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع وصول المدرب الثالث هذا الموسم، في تذبذب فني وإداري واضح.

بينما على النقيض تمامًا تأتي حالة الزعيم، فالهلال مستقر ومنتشٍ ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه النصر، ومباراة الاتحاد فرصة له لمواصلة زعامة الترتيب.

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مهما كان حال النمور سيئًا، تظل هذه المباراة بمثابة كلاسيكو الكرة السعودية، لا يمكن التنبؤ بنتيجتها وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها، ولكن الأكيد أن المتعة مضمونة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتحاد جامعة الملك سعود السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادى الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

ستكون صفوف الاتحاد كاملة في المواجهة المثيرة التي تنتظره ضد الهلال، لذا فالتشكيلة جاهزة لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الموج الأزرق.

من المنتظر أن المدرب الجديد كاريلي بمارسيلو جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، أوفيني، الشهراني وسعود عبد الحميد في الدفاع، جيل والأحمدي، المالكي والبيشي في الوسط، وفي المقدمة ويلفريد بوني وأمامه رومارينهو.

التشكيل | 4-4-1-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - سعود عبد الحميد

كارليس جيل - كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد العزيز البيشي

ويلفريد بوني

رومارينهو

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يغيب عطيف فقط من صفوف الهلال عن مواجهة الاتحاد للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ رازفان بالتشكيل المتوقع 4/2/3/1 بتواجد المعيوف في حراسة المرمى، ثنائي قلب الدفاع يانج والحافظ وخط وسط به الفرج وعطيف وفي المقدمة جيوفينكو وأمامه جوميز.

📄 تعرّض اللاعب @Otayfff8 لإصابة في الركبة أثناء مجريات لقاء الفريق مساء اليوم، وسيجري يوم الغد أشعة على موضع إصابته؛ وذلك للوقوف على حالته#كبير_آسيا#شباب_ _الهلال #الهلال pic.twitter.com/9MN5mxs8MO — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 17, 2020

التشكيل | 4-2-3-1