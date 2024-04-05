موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة في كأس السوبر السعودي ستجمع كلًا من الاتحاد والوحدة في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في السعودية.

ذلك لأن بطولة كأس السوبر باتت الأمل الأخير للاتحاد لإنقاذ موسمه، يريد الفوز على الوحدة ولا شيء آخر من أجل إدراك ما فاته على المستويين المحلي والقاري في موسم متذبذب.

وينتظر الفائز من الاتحاد والوحدة الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي، والتي تجمع العملاقين الهلال والنصر.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، على ملعب آل نهيان في الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الاتحاد والوحدة على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الاتحاد - الوحدة الإثنين 8 أبريل 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Extra 1 HD

أبو ظبي الرياضية 2

آل نهيان عبدالله الغامدي

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