موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي.

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مباراة هامة في موسم الاتحاد، حيث يتطلع النمور لتقليص الخسائر قدر الإمكان في هذا الموسم الذي لم يسر في كثير من أحيانه وفق تطلعات جماهير الفريق العريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من موسم 2023-2024 من بطولة دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الاتحاد - الأخدود الجمعة 8 مارس 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORTS HD الأمير عبدالله الفيصل رؤوف خليف

مشاري القرني

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