موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أجمك في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد الاتحاد لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمواجهة فريق أجمك الأوزبكي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الاتحاد في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب سابهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

ويتسلح الاتحاد بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، والمنافسة بكل قوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الاتحاد وأجمك، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 18 سبتمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأجمك في دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.