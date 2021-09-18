موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2021-22.

فاز نادي الاتحاد على النصر في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لينقض على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال والرائد.

أما التعاون فلم يجد الطريق الصحيح حتى الآن، فسكري القصيم لم يحرز أي انتصار حتى الآن في الموسم الجديد، وخسر في آخر مبارياته من الرائد بخمسة أهدافٍ لثلاثة، ليتواجد في المركز 15 وقبل الأخير في الترتيب برصيد نقطتين فقط.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون هو يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، 7:25 بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد التعاون مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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