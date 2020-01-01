موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية

تعرف على موعد مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد وأولمبيك آسفي، والقنوات الناقلة..

يستقبل ملعب المسيرة الخضراء مباراة كبيرة في ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يستقبل أولمبيك آسفي نظيره الاتحاد، في مباراة يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة بين الطرفين.

المباراة المقرر لها أن تكون مساء السبت الموافق 15 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الآخر 1441، تحمل الكثير من الأهمية بالنسبة لعميد الأندية السعودية على وجه التحديد لإنقاذ موسمه الكارثي من الانهيار.

ولكن لمس الاتحاد نوعًا من التحسن في الآونة الأخيرة بعد وصول تين هاك إلى قيادة العميد، وقد بدا ذلك جليًا في التحسن النسبي في ترتيب الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والابتعاد عن مراكز الهبوط.

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في الوقت نفسه فإن نهاية مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في جدة سوف تضع على الاتحاد ضغطًا كبيرًا في سبيل العودة من المغرب بانتصار أو تعادل بأكثر من هدف، في الوقت الذي يُظهر فيه آسفي استبسالًا كبيرًا.

مباراة كبير تعد بالكثير من المتعة في بطولة دائمًا ما حملت الإثارة للمتابعين العرب.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي والقنوات الناقلة