موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والخليج والتي تقام ضمن الجولة 15 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والخليج، ضمن مباريات الجولة الـ 15 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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العميد يعاني منذ فترة من تذبذب النتائج، كان آخرها التعادل أمام الاتفاق، بعد بداية قوية للموسم، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، للاقتراب من القمة مرة أخرى.

بينما يطمح الخليج، إلى الخروج من النتائج السلبية بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج في الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والخليج على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الخليج الخميس 30 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

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