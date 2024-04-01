موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في الجولة 27 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد التعاون ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - التعاون الجمعة 5 أبريل 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الجوهرة المشعة

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