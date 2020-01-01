موعد مباراة الاتحاد ضد أبها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وما هي القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة الأولى بعد الكورونا؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلاً على أبها يوم الثلاثاء القادم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وذلك في الجولة 23 من الدوري السعودي 2019-20 .

ستكون هذه المباراة الأولى للنمور بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضي واستمر حتى الشهر الجاري.

خاض الاتحاد مجموعة من الوديات قبل عودة الدوري السعودي ، كانت الأولى ضد نجران وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، والثانية خسرها العميد من القادسية بهدفين لهدف ثم خسر من ضمك بهدفٍ نظيف، أما الأخيرة التي كانت مقررة ضد الوحدة ألغيت.

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يعيش النمور موسم للنسيان لا يختلف كثيرًا عن سابقه، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاطٍ فقط عن منطقة الهبوط، أما أبها فيأتي في المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ماهو موعد مباراة الاتحاد وأبها؟

موعد مباراة الاتحاد ضد أبها ، هو يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، الموافق 14 ذو الحجة 1441، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وسيكون لدة متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة مباراة الاتحاد وأبها مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أبها - الاتحاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر السعودية الرياضية

ما هو التشكيل المتوقع للاتحاد؟

يغيب عن الاتحاد في المباراة ضد أبها في عودة الدوري السعودي من التوقف بسبب فيروس كورونا، المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني بداعي الإصابة.

وعلى صعيد آخر أكدت الفحوصات الطبية سلامة سعود عبد الحميد وزياد المولد من الإصابة بالكورونا، وسيكون الثنائي جاهز للمباراة، كما عاد فهد المولد للتدريبات وسيكون جاهزًا للمباراة.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - حمدان الشمراني - برونو أوفيني - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالك - خالد السميري

أنيس البدري - رومارينيو - عبد الرحمن العبود

فهد المولد

ما هو التشكيل المتوقع لأبها؟

سيغيب عن أبها في المباراة ضد الاتحاد الثنائي بسعد بقير وتاهرات بداعي الإصابة في مباراة نجران الودية، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

التشكيل | 4-2-3-1

علي محمدي

ساري عمرو - أمين عطوشي - نادي عبد الله الشراري - أسامة عاشور

كريم العواضي - سليم بوخنشوش

حسن القيد - عبد الله القحطاني - عمار النجار

فراس شواط