موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على أبها، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد هذا الموسم يعيش فترة من أنجح فتراته المحلية في السنوات الأخيرة، فالعميد يتصدر ترتيب الدوري ولديه سلسلة انتصارات متتالية منذ أكتوبر الماضي، وسيطمح لمواصلة شق طريقه نحو معانقة اللقب، وحصد نقاط المباراة كاملة للاستمرار في التربع على الصدارة وحيدًا.

على الجانب الآخر أبها بعد فوز على الاتفاق في الجولة الماضية، يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور، تساعده في الاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الاتحاد وأبها؟

موعد مباراة الاتحاد وأبها هو الأحد الموافق 6 فبراير 2022، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 16:05 بتوقيت السعودية، 15:05 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد وأبها كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أبها - الاتحاد الأحد 6 فبراير 2022،

16:05 السعودية، 15:05 مصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية



