موعد مباراة الإمارات ضد تايلاند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإمارات القادمة ضد تايلاند في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس العالم 2022، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد تاماسات أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الإمارات وتايلاند يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق الأبيض انتصارا كبيراً بخمسة أهداف كاملة على حساب المنتخب الإندونيسي في الجولة السابقة، وكان قد انتصر في الجولة الأولى على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام أصحاب المركز الثاني والثالث على التوالي، ويسعى المنتخب الإماراتي أن يحقق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ليستمر في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

علي الجانب الآخر، تعادل منتخب تايلاند في الجولة الأولى أمام منتخب فيتنام تعادلاً سلبيا، قبل أن ينتصر على منتخب إندونيسيا بثلاثية نظيفة وضعته في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويُقدم الفريق التايلاندي مستوى جيد في الآونة الآخيرة، ولذا فمن المتوقع أن نُشاهد مباراة غاية في القوة خاصة وأن المباراة ستقام في مدينة باثوم التايلاندية.

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موعد مباراة الإمارات ضد تايلاند والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تايلاند - الإمارات تاماسات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ،

16 صفر 1441،

16:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

لا يغيب عن منتخب الإمارات سوى ماجد سرور لاعب نادي الشارقة لأسباب انضباطية، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسب الإصابة أو الإيقاف.

ترحب سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بانكوك ببعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في العاصمة بانكوك، وكل التوفيق للأبيض في مباراته أمام منتخب تايلاند يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 بملعب تاماسات في الساعة السابعة مساءً @uaefa_ae@MoFAICUAE pic.twitter.com/bV6cIezmEV — Embassy-Bangkok (@UAEBKK) October 11, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب الهولندي فان مارفيك بالاعتماد على خليفة الحمادي ومحمد العطاس فى قلب الدفاع، وفى الهجوم يبدأ بالثلاثيعلي مبخوت، علي صالح وخليل إبراهيم.

التشكيل | 4-3-3