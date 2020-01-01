موعد مباراة الإمارات الودية ضد طاجيكستان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الإمارات الودية أمام منتخب طاجيكستان استعدادًا لتصفيات كأس العالم والمقرر لها على ملعب زعيبل في دبي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان وذلك وديًا على ملعب زعيبل بمدينة دبي استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا.

وسبق للمنتخب الإماراتي أن استضاف أوزباكستان في التوقف الدولي الماضي، وحينها هُزم بهدفين لهدف، ويأمل أولاد زايد في العودة لسكة الانتصارات في مباراة يفترض أن تكون سهلة أمام طاجيكستان.

لا يزال موعد التصفيات الآسيوية مجهولًا بسبب كورونا، فكان من المفترض أن يلتقي الأبيض مع تايلاند إلا أن الظروف الراهنة جعلت الاتحاد الآسيوي يؤجل التصفيات لأجل غير مسمى.

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منتخب الإمارات عمومًا سيلتقي مع شقيقه البحريني بعد ذلك لمواصلة الاستعداد ومعه مدربه اللاتيني الشهير بينتو، الذي يحلم بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في التصفيات ويضمن تأهل الأبيض للبطولتين.

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يذكر أن الإمارات تحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط في مجموعة تصفيات آسيا والمونديال والتي تضم أيضًا فيتنام المتصدرة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة منتخب الإمارات وطاجيسكتان والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب الإمارات وطاجيكستان؟

موعد مباراة منتخب الإمارات أمام طاجيكستان هو الخميس 12 نوفمبر 2020، الموافق 26 ربيع الأول 1442، على ملعب زعيبل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وطاجيكستان؟

من المقرر أن تنقل قنوات دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية المباراة، كما يمكن لمتابعي موقع جول متابعة البث الكتابي الذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإمارات - طاجيكستان الخميس 12 نوفمبر 2020،

26 ربيع الأول 1442،

18:00 الإمارات، 17:00 مصر أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية زعيبل

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

يتوقع أن يعتمد المدرب خوسيه لويس بينتو على التشكيل الآتي:

الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يضم مدافع النصر محمد فوزي لقائمة الأبيض استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام طاجيكستان والبحرين ..#منتخب_الإمارات — NT (@UAEFNT) November 10, 2020