موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي على ستاد القاهرة الدولي نظيره فيتا كلوب، في مباراة هامة تقام لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيقا.

وكان الأهلي قد مُنيّ بهزيمة لم تكن بالحسبان من سيمبا التنزاني الجولة الماضية بهدف نظيف، في الوقت الذي فاز فيه فيتا كلوب برباعية على المريخ في السودان.

هكذا، بات النادي الأحمر يتساوى مع النادي الكونغولي بثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل الفوز في القاهرة ضرورة ملحة في سبيل الابتعاد عن الحسابات والتعقيدات لبلوغ ربع النهائي.

ووجبت الإشارة إلى أن كتيبة بيتسو موسيماني فازت على طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة بالدوري المصري بهدفين لهدف، ما من شأنه أن يزيد من روحهم المعنوية قبل قمة فيتا كلوب.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب هو السبت الموافق 6 مارس 2021، بستاد القاهرة الدولي.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا كتابيًا عن طريق موقع جول.