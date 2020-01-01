موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الموسم الجديد من الدوري المصري 2020-21 في الجولة الثانية، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الأهلي بغزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بفوز على مصر للمقاصة بنتيجة ٣/١ وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة ١/١، تسعى كتيبة موسيماني لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على اللقب، بينما أبناء خالد عيد يريدون استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب.

في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر غزل المحلة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

يلتقي النادي الأهلي مع نادي غزل المحلة على ملعب الإنتاج الحربي يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي وغزل المحلة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة غزل المحلة - الأهلي ستاد الإنتاج الحربي الجمعة 18 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع للأهلي

لا توجد غيابات مؤثرة بالأهلي الآن ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني موسيماني على الشناوي في حراسة المرمى وبدر بانون محمد هاني في الدفاع وعمرو السولية وقفشة في وسط الملعب وفي الهجوم صلاح محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول

عمرو السولية - حمدي فتحي

حسين الشحات - مجدي قفشة - طاهر محمد

صلاح محسن