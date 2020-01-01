موعد مباراة الأهلي وصن داونز في البطولة الإفريقية، والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا التشكيل، والقنوات الناقلة

يستضيف ماميلودي صنداونز النادي الأهلي في لقاء الإياب من دور ال٨ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب أتريدجفيل الخارق يوم السبت 7 مارس 2020 في تمام الساعة الثالثة مساءاً.

وقد انتهي لقاء الذهاب بهدفين نظيفين للشياطين الحمر لكن الوضع مختلف في لقاء العودة فالجميع يعرف مدي صعوبة هذا الفريق علي أرضه وأيضاً المباراة ستلعب صباحاً فهل سيأثر ذلك على أداء الأحمر الغير معتاد على اللعب صباحاً، لكن بالطبع البطولات لا تأتي بسهولة يجب على اللاعبين بذل مجهود مضاعف ليظهر مستوى الفريق كما لو كان اللقاء ليلاً وعلي ملعبهم بالقاهرة.

إذا استطاع النادي الأهلي تسجيل هدف وحيد سيصعب المهمة جداً علي صنداونز سيحتاج إلى ٤ أهداف لكي يذهب إلى نصف النهائي وهذا أمر صعب جداً ويكاد يكون مستحيل أمام النادي الذي لم يلقى حتى التعادل طوال ١٦ مباراة بالدوري المصري.

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الجميع يترقب بشيء من الخوف من تكرار سيناريو العام الماضي والخسارة ب ٥ أهداف مقابل لا شيء لكن بالطبع الأمور مختلفة هذا العام.

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ماميلودي صنداونز - الأهلي لوفتوس فيرسفيلد السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية بكارى جاساما beIN Sports HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي

لايوجد غيابات في صفوف النادي الأهلي في مواجهة صن داونز، واستقر المدير الفني رينيه فايلرعلى تشكيل فريقه ليكون كالأتي

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ووليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

الغيابات والتشكيل المتوقع لنادي صن داونز

يفتقد صن داونز في هذه المباراة كل من تابيلو مورينا، أنيلي نجكونكا، مانيسا، أفونسو، وماكجالوا.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونيانجو.

خط الدفاع: ماديشا، أرنديز، بنجالاي، لاكاي.

خط الوسط: مبوينا، سيدي باي، موخليسي، مبوي.

خط الهجوم: ثيمبا زواني، ميزا.