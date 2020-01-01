موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من البطولة.

الشياطين الحمر يخوضوا اللقاء بعد فوز عريض على الإسماعيلي بثلاثية ويتبقي للقلعة الحمراء ثلاث نقاط فقط على حسم اللقب.

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن الغريم التقليدي نادي الزمالك.

المزيد من الفرق

في الوقت نفسه فإن الاتحاد صاحب المركز الخامس يدخل المباراة بعد هزيمة من مصر المقاصة ثم تعادل مع نادي مصر، سيد البلد بقيادة المدير الفني صاحب الخبرات الكبيرة الكابتن طلعت يوسف، يسعى لدخول المربع الذهبي، ودائمًا ما يقدم آداء أكثر من رائع خاصة أمام الأندية الكبيرة.

فايلر: تأجيل دوري الأبطال فرصة للأهلي، ولا هدايا للمنافسين

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

يلتقي الأهلي نادي الاتحاد مساء الإثنين 14 سبتمبر 2020، على أن تقام المباراة على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع المباراة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.