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Al Nassr v Al-Ahli Saudi FC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الأهلي v ضمكدوري روشن السعوديالأهليضمك

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وضمك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

الأهلي هذا الموسم لم يقدم المستويات الذي ينتظرها منه جمهوره، وسيدخل مباراة ضمك متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، بهدف تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم، وبداية طريقة المنافسة على اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وضمك في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي وضمك على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الأهلي - ضمكالجمعة 20 سبتمبر 2024،
18:50 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDمدينة الملك عبد الله الرياضية

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