موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد غزل المحلة في الجولة 19 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد غزل المحلة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديثًا، يقدم أداءً جيدًا، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

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ويحتل أصحاب الأرض المركز الحادي عشر من سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد لعب 18 مباراة.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي غزل المحلة؟

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة هو الإثنين 3 مايو أبريل 2021، ضمن الجولة الجولة الـ 19من الدوري المصري، على ملعب غزل المحلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال سقتوم بنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر المباراة عن طريق موقع جول .