موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف الأهلي السعودي نادي الفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي هو يوم الجمعة القادم 13 أغسطس 2021، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت السعودية، السادسة وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيصلي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفيصلي مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

19:55 السعودية، 18:55 مصر SSC مدينة الملك عبد الله الرياضية

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيسنيك هاسي على التشكيل الآتي..

العمل الجاد والحماس والقوة شعار تدريبات #الأسود لمواجهة "الفيصلي" 💚⚽️🎥 pic.twitter.com/ImCrfZRDmT — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 10, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

هاني الصبياني - دانكلير - معتز هوساوي - عبد الله حسون

نوح الموسى - فيليب براداريتش

سلمان المؤشر - باولينيو - عبد الرحمن غريب

عمر السومة