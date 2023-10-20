موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي 2023-2024.

وقرر الاتحاد الإفريقي، تدشين بطولة جديدة بمسمى "السوبر ليج الإفريقي" تضم ثمانية فرق من فرق النخبة في القارة السمراء، وتقام المباريات فيها بنظام الذهاب والإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الوطني مكابا.

وسيلاقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا، الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، في نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024، هو الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على ستاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024؟

حصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس، على حقوق إذاعة مباريات السوبر ليج الإفريقي، وستذيع مباراة المارد الأحمر وسيمبا عبر شاشتها.