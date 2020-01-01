موعد مباراة الأهلي الودية ضد جدة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وجدة الودية استعداداً لعودة منافسات الدوري السعودي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

سيُواجه أهلي جدة السعودي نظيره فريق جدة في مباراة ودية يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن سلسلة مباريات ودية سيخوضها الفريق استعداداً لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وستعود عجلة الدوري السعودي للدوران من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، وهو الموعد الذي قررته لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق.

وتنتظر الفريق ثلاث مباريات أخرى بخلاف مباراة الأربعاء، ستكون أمام العين وأحد والوحدة على الترتيب.

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وكان الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، وذلك قبل توقفه في شهر مارس الماضي.

وستكون المباراة الأولى للفريق فور عودة المسابقة أمام نظيره الحزم في الرابع من الشهر القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة 23.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وجدة الودية، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة الأهلي وجدة الودية؟

موعد المباراة الودية بين الأهلي وجدة، هو يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، الموافق 24 ذو القعدة 1441، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة الودية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة الأهلي وجدة .