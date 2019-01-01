موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة؟

يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة من دور الـ32 في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي الأهلي بنظيره بني سويف مساء الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، الموافق 6 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

المباراة تأتي بعد الهزيمة التي مُنيّ بها الأهلي من نظيره النجم الرياضي الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، في مباراة كان بطلها حكم المباراة والذي طرد أيمن أشرف وجعل الأهلي يلعب بعشرة لاعبين قرابة الـ80 دقيقة.

لكن الأهلي يعيش حالة من الانتعاش في الآونة الأخيرة على خلفية تعين رينيه فايلر مدربًا للمارد الأحمر، حيث يحتل نظريًا صدارة ترتيب الدوري المصري، ولم يهزم حتى الآن سوى في مباراة النجم بأحداثها الغريبة.

مباراة بني سوف سوف تكون فرصة لتجربة عدد من اللاعبين الشباب وإراحة البعض الآخر، قبل مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف والقنوات الناقلة

الاتحاد الأفريقي يُعدل مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا ويُحدد موعد النهائي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - بني سويف ملعب القاهرة الثلاثاء 3 ديسمبر 2019،

6 ربيع الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سوف يدخل الأهلي هذه المباراة وهو منقوص من عدد كبير من لاعبيه، حيث يغيب كلًا من كريم نيدفيد وجونيور أجايي وحمدي فتحي ومحمود متولي، أما الباقي فسيكون جاهزًا للمباراة.

يتوقع أن يدخل رينيه فايلر المباراة بطريقته المعتادة، عندما يلعب بطريقته (4-2-3-1) بشريف إكرامي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يقوده أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي، وفي منتصف الملعب حسام عاشور وعمرو السولية، ومن أمامهما حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ومهاجم صريح مروان محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - أحمد فتحي

حسام عاشور - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - رمضان صبحي

مروان محسن