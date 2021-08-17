موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي المصري في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف النادي الأهلي نادي إنبي في ستاد الإسكندرية في مباراة من الجولة 31 في الدوري المصري الممتاز 2021.

الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش ليترك الزمالك في الصدارة وحيدًا وبفارق 4 نقاط عنه.

أما المصري فيقدم مستويات جيدة في الموسم الجاري ويحتل المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك برصيد 49 نقطة، إلا أنّه خسر في آخر مباراتين له بالدوري أمام المصري وبيراميدز.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد المصري وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري

موعد مباراة الأهلي والمصري هو يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وتقام في ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والمصريعلى شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.