موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صان داونز في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صان داونز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ستاد القاهرة لقاءً ناريًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الأهلي مع ضيفه ماميلودي صان داونز مساء السبت الموافق 29 فبراير 2020، الموافق 5 رجب 1441 هجريًا.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة للمارد الأحمر بعد الهزيمة المذلة والأكبر في تاريخ النادي في الموسم الماضي بنفس الدور على يد النادي الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب ببريتوريا.

هذا إلى جانب الهزيمة التي تلقتها كتيبة رينيه فايلر في كأس السوبر المصرية على يد الزمالك بركلات الترجيح، مما يُزيد من حجم الضغوطات الموضوعة على كاهل الأهلي قبل مواجهة كتيبة موسيماني.

المزيد من الفرق

لا يزال حلم التتويج الإفريقي يراود نادي القرن الإفريقي، ورغم الفشل في نهائيين ثم نكبة صان داونز، لم يتوقف الجمهور الأهلاوي عن الحلم بإعادة اللقب إلى خزائن النادي، لكن المهمة صعبة للغاية أمام فريق بقوة النادي الجنوب إفريقي.

صن داونز يُعلن جاهزية مدافعه لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد صان داونز والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد صان داونز والقنوات الناقلة