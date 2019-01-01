موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك في كأس السوبر المصري 2017-18، باعتبار المارد الأحمر بطل الدوري والفارس الأبيض بطل الكأس عن نفس الموسم

محمود جمال

ينتظر عشاق كرة القدم العربية قمة من العيار الثقيل تجمع بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري،، باعتبار المارد الأحمر بطل للدوري المصري لموسم 2017-18، والفارس الأبيض بطل لكأس مصر عن نفس الموسم.

تأهل الشياطين الحُمر إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق انتصار تاريخي على حساب فريق اطلع برة في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (13-0)، وحصد الأهلي لقب الدوري المصري هذا الموسم بعد أن حصد 80 نقطة طوال مشواره، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك الذي احتل وصافة الجدول، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم طوال مشواره في البطولة المحلية.

كانت آخر مباريات الفارس الأبيض أمام فريق ديكاداها الصومالي في ذهاب الدوري التمهيدي من البطولة الإفريقية، وتغلب عليه بسباعية نظيفة، وسيلاقي الزمالك نفس الفريق في مباراة الإياب مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ثم يلتقى أبناء ميت عقبة مع فريق مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري على ملعب السلام بالقاهرة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

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