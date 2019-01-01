فيديو - بكاء حارس أطلع بره بعد الهدف السابع للأهلي

الأهلي يحقق انتصارًا كبيرًا على أطلع بره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انهمر حارس مرمى فريق نادي أطلع بره من جنوب السودان، في البكاء، بعدما سجل حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف السابع لفريقه.

الأهلي يواجه أطلع بره في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

وبعدما سجل حسين الشحات الهدف السابع، انهمر حارس مرمى فريق أطلع بره في البكاء، حزنًا على تلقي شباكه كل هذه الأهداف.

بكاء حارس فريق اطلع برة عقب إحراز حسين الشحات الهدف السابع في مرماه#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/F0A31fAfri — ON Sport (@ONsportEg) August 23, 2019

وتأهل الأهلي إلى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتصار على أطلع بره ذهابًا بأربعة أهداف دون رد، وتكرار الانتصار إيابًا بعدد وفير من الأهداف.