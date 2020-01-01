موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة..

يفتح ملعب الجوهرة المشعة أبوابه لاستضافة مباراة قوية ستجمع بين الأهلي صاحب الأرض والجمهور مع أبها، مساء الإثنين 13 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 18 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد أبها واحدًا من المفاجآت السارة في الدوري هذا الموسم، حيث تمكن من جمع 23 نقطة جعلته يقطن في المركز الخامس وبفارق 6 نقاط عن المركز الأول.

بينما الأهلي وبعد بداية مميزة للغاية مع المدرب كريستيان جروس، أخذ في السقوط مباراة تل والأخرى، مما يجعل مباراة أبها مهمة للغاية من أجل استعادة التوازن والاستمرار في مطاردة النصر والهلال على الصدارة.

أبها لم يخسر في آخر 7 مباريات له، حيث حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية فيهم جميعًا، وترجع آخر هزيمة له لمطلع نوفمبر على يد النصر، ومنذ ذلك الحين وفاز الفريق في كافة مباريات سواء بالدوري أو الكأس.

كل هذه العوامل تؤكد أن المباراة ستكون مثيرة ونارية بين طرفين يسعيان بوضوح لاقتناص الثلاث نقاط ولديهما إمكانيات متقاربة جدًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد أبها والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الأهلي ضد أبها والقنوات الناقلة