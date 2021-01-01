موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد تعثره أمام نادي العين متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، يستعد النادي الأهلي لمباراة قوية وصعبة ضد نادي الشباب في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ينافس الفريقان هذا الموسم على لقب الدوري السعودي بقوة، فالليث هو متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وخلفه الراقي برصيد 35 نقطة، ويشاركهما في المنافسة أيضًا نادي الهلال حامل اللقب.

خسر الشباب في آخر مبارياته في الدوري من الفتح 2-1، وأصبحت الصدارة مهددة بعد اقتراب الراقي الذي تعادل مع العين، لذا ستكون المباراة بينهما قوية وسيسعى كليهما للفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة 20 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الشباب ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب هو يوم الإثنين 22 فبراير 2021، الموافق 10 رجب 1442 هجريًا على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:35 مساءً بتوقيت السعودية، 7:35 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من المشاهدة، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الشباب والأهلي عبر موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.