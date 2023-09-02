موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري 2023-2024، والتي تجمع بين الأهلي والتعاون لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

الأهلي بعد بداية قوية للموسم، والفوز في أول أربع جولات، سقط في فخ الخسارة أمام الفتح في مفاجأة بالجولة الخامسة أمام الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، وسيعمل على مداواة جراحه ومصالحة جماهيره للاستمرار في المنافسة على اللقب الغالي.

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أما التعاون فيقدم مستويات مميزة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على الوحدة، ويتساوى مع الهلال علي صدارة الترتيب، ويستهدف مواصلة الانتصارات لضمان الاستمرار على القمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 16 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الأهلي والتتعاون على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - التعاون السبت 16 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأمير عبد الله الفيصل

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