موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في دور الـ 16 من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل الأهلي ، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة أبها، في دور الـ 16 من البطولة.

الراقي استهل مشواره في البطولة، بفوز على العين بدون رد، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي.

بينما تغلب أبها على هجر، بهدف نظيف في دور الـ 32، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الأهلي والوصول إلى ربع نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في دور الـ 16 كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024 هو يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 السعودية، و20:00 مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي وأبها على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.