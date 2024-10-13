يستضيف منتخب اسكتلندا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول بالعلامة الكاملة، ويطمحون لمواصلة الانتصارات أمام اسكتلندا، متذيلة الترتيب دون أي نقطة
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟
تقام مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 على ملعب هامبدن بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟
تنقل مباراة اسكتلندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|اسكتلندا - البرتغال
|الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية
|beIN SPORTS HD
|هامبدن بارك
التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|ديوجو كوستا
|خط الدفاع
|نونو مينديش - روبن دياش - فيجا - ديوجو دالوت
|خط الوسط
|برناردو سيلفا - روبين نيفيش- برونو فيرنانديش
|خط الهجوم
|ديجو جوتا - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو