موعد مباراة إيطاليا ضد اليونان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الأولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين منتخب إيطاليا ومنتخب فنلندا يوم السبت القادم 12 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 13 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا سهلاً على نظيره منتخب أرمينيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ثم استكمل انتصاراته بفوزه على منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية ليستمر تصدر الأزوري للمجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب اليونان وهو في المركز الخامس برصيد 5 نقاط فقط، حيث لم يُحقق سوى انتصار وحيد في الـ6 جولات السابقة والتي كانت على حساب منتخب ليختنشتاين متذيل المجموعة، والذي تعادل معه أيضاً في مباراة العودة والتي كانت في الجولة الماضية.

لن يغيب عن الآزوري أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الأسلحة مُتاحة للمدرب روبيرتو مانشيني في مباراتهم القادمة ضد اليونان.

