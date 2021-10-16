موعد مباراة إياب الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني النيجيري في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد السلام، مباراة هامة تجمع بين الأهلي والحرس الوطني، ضمن إياب مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لضمان الوصول إلى الدور القادم.

بينما يريد الضيوف في المباراة القادمة، إحراج بطل آخر نسختين من البطولة، والتأهل على حسابه لدور المجموعات، إما بالتعادل بأكثر من هدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة إياب الأهلي والحرس الوطني وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني؟

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني هو السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، على ملعب السلام (وي الأهلي) في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

ونجحت قناة أون تايم سبورتس، في الحصول على إذاعة المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.