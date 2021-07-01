موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا أمام أوكرانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020 والمقرر لها بملعب الأولمبيكو بروما، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يفتح ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما أبوابه لاحتضان قمة من قمم ربع نهائي يورو 2020، عندما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الأوكراني.

وكان منتخب إنجلترا قد تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا واسكتلندا والتشيك، ثم نجحت في عبور منتخب ألمانيا في ثمن النهائي بالفوز بهدفين نظيفين في ملعب ويمبلي.

أما أوكرانيا ورغم البداية التعيسة بالخسارة أمام هولندا، لكنها عادت بالفوز على مقدونيا الشمالية وضمنت التأهل كأفضل ثوالث، قبل أن تفوز في اللحظات الأخيرة على السويد بهدفين لهدف وتصل لمقابلة الإنجليز.

الفائز من هذه القمة سوف يضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى بين التشيك والدنمارك.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا؟

موعد مباراة إنجلترا وأوكرانيا هو السبت الموافق 3 يوليو 2021 على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأوكرانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنجلترا - أوكرانيا السبت 3 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 أولمبيكو

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريث ساوثجيت على التشكيل الآتي:

Good bit of time in the Lions Den. Chipping game 💯🦁🦁🦁 pic.twitter.com/gtmqpTsUTb — Harry Kane (@HKane) July 1, 2021

التشكيل | 3-4-3

جوردان بيكفورد

هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان ريس - كيفن تريبيير

رحيم ستيرلينج - هاري كين - ماركوس راشفورد

التشكيل المتوقع لمنتخب أوكرانيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندري تشيفتشينكو على التشكيل الآتي:

⚽️ Most ball recoveries made at EURO 2020 so far 💪



Any surprises here? 🤔#EURO2020 pic.twitter.com/xwNWvSXIH0 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 1, 2021