موعد مباراة إنجلترا الودية ضد جمهورية أيرلندا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إنجلترا لاستقبال نظيره جمهورية أيرلندا على ملعب ويمبلي التاريخي، وذلك في إطار استعدادات الأسود الثلاثة لكأس الأمم الأوروبية 2021.

الإنجليز مع جاريث ساوثجيت في حالة متذبذبة مؤخرًا وتحديدًا بعد الهزيمة من الدنمارك التي جعلتهم في المركز الثالث بمجموعتهم بدوري الأمم الأوروبية بفارق نقطتين عن بلجيكا المتصدرة.

أما منتخب جمهورية أيرلندا فليس أفضل حالًا، فهو لم يستطع الفوز في أي مباراة في 2020 ولديه نقطتان فقط في مجموعته بدوري الأمم في المركز الثالث خلف ويلز صاحبة العشر نقاط وفنلندا صاحبة التسع نقاط.

المباراة عمومًا مهمة لمنتخب الأسود الثلاثة من أجل الاستعداد إلى كأس الأمم الأوروبية 2021 والوقوف على مستوى بعض اللاعبين بعيدًا عن المنافسات الرسمية كدوري الأمم التي تفرض الاعتماد على أغلب الأساسيين.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة منتخب إنجلترا وجمهورية أيرلندا وما هي القنوات الناقلة؟

تقارير .. الاتحاد الأوروبي يدرس نقل كأس الأمم لروسيا

موعد مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب جمهورية أيرلندا هو الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، الموافق 26 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ستذيع شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة إنجلترا وجمهورية أيرلندا عبر شاشتها، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن القناة التي ستنقل المباراة.

ويمكنكم أيضًا متابعة المباراة من خلال البث المباشر المقدم من موقع جول والذي ينطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة

يتوقع أن يعتمد المدرب جاريث ساوثجيت على التشكيل الآتي:

My first #ThreeLions game at @wembleystadium was _________



We want your #WembleyMemories. Click on the image below and submit a photo from your first match to be in with a chance of winning our new home shirt!