موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن 2022-23 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام أبها في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على أبها، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

الاتحاد في الجولة الماضية نجح في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب التعاون بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل الزحف نحو القمة، بعد وصوله إلى النقطة 21 وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعميد.

أما أبها في الفترة الأخيرة يمر بمرحلة مميزة، حقق فيها سلسلة انتصارات بأربع مباريات على التوالي، ويهدف لاستمرارها أمام الاتحاد، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

والآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد وأبها والتي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة أبها والاتحاد في دوري روشن 2022-23؟

موعد مباراة أبها والاتحاد في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة أبها والاتحاد في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

أبها - الاتحاد

السبت 31 ديسمبر 2022،
15:30 السعودية، 14:30 مصر

SSC
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مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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