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أحمد مجدي

موعد كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2023 بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني 2023-2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأخبار الريال والبارسا قبل المباراة التي تقام على البرنابيو.

موعد مرتقب آخر يجمع ريال مدريد وبرشلونة هذه المرة في مباراة ضمن مباريات الدوري الإسباني. 2023-2024، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

يتجدد اللقاء بين قطبي الكرة الإسبانية، وسط تمكن ريال مدريد من لقب الدوري الإسباني، ومحاولات برشلونة الصعبة للحاق به.

أيضًا يدخل ريال مدريد المباراة منتشيًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد إقصاء مانشستر سيتي، وعلى النقيض يمر برشلونة بحالة سيئة معنويًا بعد الإقصاء المفاجئ أمام باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك رغم الفوز ذهابًا 3-2 في حديقة الأمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟ ومن الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

المباراة التالية

ما موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

مباريات الدوري الإسباني تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - برشلونةالأحد 21 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports 1 HDسانتياجو برنابيوعصام الشوالي

ما آخر أخبار وإصابات ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تبدو صفوف ريال مدريد قريبة من الاكتمال بشكل كبير، خصوصًا بعد تعافي قلب الدفاع إيدير ميليتاو الذي يتوقع أن يكون له دور في المباراة..

اللاعبالإصابة
تيبو كورتواقطع في الرباط الصليبي
دافيد ألابا

قطع في الرباط الصليبي

ما آخر أخبار وإصابات برشلونة قبل كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني 2023-2024؟

برشلونة لديه إصابات صنعت الفارق سلبيًا في حملته لهذا الموسم.. بعضها لا يزال غائبًا ولن يكون متاحًا لمباراة ريال مدريد..

اللاعبالإصابة
جافيقطع في الرباط الصليبي
أليخاندرو بالديأوتار الفخذ

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-4-2

حراسة المرمىأندري لونين
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطأوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - أندرياس كريستنسن - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطفرينكي دي يونج - بيدري - إلكاي جوندوجان
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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