موعد قرعة كأس الملك 2022-23، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخة الموسم الجديد 2022-23، موعد القرعة والقنوات الناقلة والفرق المشاركة في النسخة.

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع تفاصيل مثيرة تتعلق بالموسم الجديد حين تجرى قرعة كأس الملك 2022-23 والتي تم الإعلان عن إقامتها الثلاثاء المقبل.

وكان قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن القرعة التي يشارك فيها فيها 16 فريقًا هي أندية دوري روشن السعودي ستجري الثلاثاء في قرعة الدرعية الرياضية ضمن فعاليات موسم الدرعية.

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وتعد بطولة كأس الملك هي أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى عام 1957 واستمرت حتى 1990، توقفت البطولة لـ18 عامًا قبل أن تعود من جديد عام 2008.

ما هو موعد قرعة كأس الملك 2022-23؟

موعد قرعة كأس الملك هو يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، وستبدأ مجرياتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس الملك 2022-23؟

تنقل مجريات قرعة كأس الملك على قنوات SSC، وكذلك عبر شاهد VIP.

إذا لم تتمكن من متابعة القرعة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع الكواليس والمباريات لحظة بلحظة.

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ما هو نظام قرعة كأس الملك 2022-23؟

للموسم الثالث تواليًا تقام قرعة كأس الملك بحيث تنتظم فيها أندية دوري روشن السعودي بدءًا من دور الـ 16.

كما بات معتادًا في السنوات الأخيرة، لن تكون هناك أي محددات أو مستويات في قرعة كأس الملك ، وستكون جميع الاحتمالات مفتوحة.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الملك2022-23؟

تشارك أندية دوري روشن السعودي الـ 16 في نسخة 2022-23 من كأس خادم الحرمين الشريفين وتلك الأندية هي كالتالي:-

الفرق المشاركة في كأس الملك 2022-23 الفيحاء الشباب النصر الاتحاد التعاون الهلال ضمك الطائي أبها الفتح الاتفاق الرائد الوحدة العدالة الخليج الباطن

ويغيب الأهلي صاحب الرقم القياسي في الحصول على البطولة عن نسخة هذا الموسم نظرًا لهبوطه إلى دوري يلو "الدرجة الأولى السعودي".

متى يبدأ كأس الملك 2023؟

لم يتحدد موعد بداية كأس الملك في نسخته الجديدة، لكن من المتوقع أن يبدأ مع انطلاق العام القادم.

وانطلقت نسخة الموسم الماضي في 20 ديسمبر 2021 لكن من المرجح تأخر انطلاق نسخة العام الحالي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم وتوقف مسابقة الدوري لنحو شهرين.