موعد قرعة كأس الملك 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفية في نسخة الموسم الجديد 2020-21، موعد القرعة والقنوات الناقلة والفرق المشاركة في النسخة

يحبس عشاق متابعي الكرة السعودية في جميع أرجاء الوطن العربي الأنفاس استعدادًا لنهائي كأس الملك الذي سيكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والذي تم تحديد موعده المبدأي في 28 نوفمبر 2020 .

لكن مع انتظار جماهير الفريقين في كل مكان للنهائي الحلم، ستجرى غدًا الإثنين 2 نوفمبر 2020 قرعة كأس الملك في نسختها الجديد 2020-21، والتي ستكون مختلفة عن سابقاتها بسبب فيروس كورونا.

عادةً ما يشارك في كأس خادم الحرمين الشريفين فرق الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، ويلتحق بهم 4 فرق من دوري الدرجة الثالثة، لكن هذا الموسم ستلعب بنظام جديد وسيشارك فيها 16 فريقًا فقط.

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فما هو موعد قرعة كأس الملك والقنوات الناقلة لها؟ وما هي الفرق المشاركة هذا الموسم؟ جول يجيب على هذه الأسئلة.

جدول مباريات كأس الملك 2020، القنوات الناقلة وموعد النهائي

ما هو موعد قرعة كأس الملك؟

موعد قرعة كأس الملك هو يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442 هجريًا ، وستبدأ مجرياتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

ستجرى قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين بالقاعة الرئيسية للخطوط الجوية السعودية، والمتواجد في الخالدية بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس الملك؟

تنقل مجريات قرعة كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية ، وهي الناقل الحصري لجميع المسابقات في المملكة سواءً الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين أو غيرهما.

إذا لم تتمكن من متابعة القرعة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع الكواليس والمباريات لحظة بلحظة.

ما هو نظام قرعة كأس الملك 2020-21؟

كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، لن تكون هناك أي محددات أو مستويات في قرعة كأس الملك ، وستكون جميع الاحتمالات مفتوحة.

هذا يعني أننا قد نشهد ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الدور الأول، أو ديربي الرياض بين الهلال والنصر، أو كلاسيكو بين فريق جداوي وآخر من العاصمة الرياض.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الملك؟

سيشارك في كأس الملك هذا الموسم فرق الدوري السعودي للمحترفين فقط، والتي يبلغ عددها 16 فريقًا، وهذا النظام سيكون استثنائي لهذا الموسم فقط بسبب فيروس كورونا.

16 فريقًا 💫

15 مباراة ⚽️

هــدفٌ واحــد 🏆



إليكم تفاصيل وآلية قرعة #أغلى_الكؤوس التي ستُجرى غدًا في مقر الناقل الوطني @Saudi_Airlines بجدة ✈️👇 https://t.co/GkftuRzMNV pic.twitter.com/4lhMNZIZYR — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 1, 2020