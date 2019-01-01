موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-20

كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للنسخة الرابعة والأربعين من كأس الملك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 أو المعروف بـ كأس الملك والتي تُقام خلال أسابيع.

وتُعد النسخة المُقبلة هي الرابعة و الأربعين (44) من كأس الملك منذ إنشائها في عام 1957، والتي شهدت على مر عصورها العديد من الأبطال.

في النسخة الماضية كتب فريق التعاون الأول لكرة القدم، التاريخ، بتتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه، على الاتحاد 2-1 في النهائي الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي أمام أكثر من 58 ألف متفرج.

تبقى الميزة الأكبر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي التأهل مباشرة إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، مما يجعلها أكثر أهمية.

الاتحاد السعودي يعلن موعد إجراء قرعة كأس الملك

ويشارك في هذه القرعة 64 فريقًا في هذا الموسم، 16 فريقاً من دوري للمحترفين ، 20 فريقًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي 2018-19 ، 24 فريقًا من الدرجة الثانية بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ وطويق وطبرجل.

ويبقى الرقم القياسي لبطولة الكأس باسم الأهلي الذي حصدها 13 مرة آخرها كانت في 2016 ثم غريمه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 بطولات وآخرها كانت 2018 والهلال في المركز الثالث بـ8 بطولات آخرها كانت 2017.

فما هو موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020، وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر منه في التقرير التالي..

ما هو موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020؟ وأين ستقام؟

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حددت يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019 - 2020، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض.

وقد قررت اللجنة إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ 64 بحسب ما صرح نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد البكر أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ 64 في وقت مبكر من الموسم ليعطي مساحة أكبر من الروزنامة إذ سيلعب خلال الفترة من 3-10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل