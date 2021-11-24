موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021، الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

لبطولة كأس العالم للأندية 2021 قيمة خاصة للغاية، فهي ستشهد مشاركة عربية بامتياز، مما يجعلها مثار اهتمام كبير للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأجلت إقامة هذه النسخة من كأس العالم للأندية بسبب التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، والتي كان أولها اعتذار اليابان عن استضافة المسابقة.

في المواعيد الطبيعية، كانت كأس العالم للأندية تقام في منتصف شهر ديسمبر من كل عام، أما النسخة الماضية فأقيمت بشهر فبراير بسبب الكورونا أيضًا، وهذا العام ستواجه نفس المصير غالبًا.

متى موعد كأس العالم للأندية، وما هي الفرق المشاركة وأين يقام؟

في هذا التقرير نستعرض سويًا كل ما يخص قرعة كأس العالم للأندية 2021.

ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021؟

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021 هو يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، في مدينة زيورخ السويسرية.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

🗓️ ستُقام قرعة #كأس_العالم_للأندية الإمارات 2021 🇦🇪🏆الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتمام الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا وسيتم نقلها مباشرة عبر موقع https://t.co/WIF6G80aoY 📺



👏🏻 سيُقدّم القرعة سامانثا جونسون @MissSamJohnson بمساعدة أسطورة FIFA جون تيري @JohnTerry26! pic.twitter.com/K06HDPqd0X — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 24, 2021

وستقدم القرعة الصحفية سامانثا جونسون برفقة مدير المسابقات في الفيفا خايمي يارزا وبظهور خاص لأسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا جون تيري.

البطولة موعد القرعة كأس العالم للأندية الإثنين 29 نوفمبر 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2021؟

حتى الآن، المُعلن هو أن قرعة كأس العالم للأندية سوف تذاع فقط عبر القناة الرسمية لفيفا على موقع يوتيوب.

في السنوات الماضية، تمت إذاعة القرعة عبر قنوات بي إن سبورتس، لكن من المجهول حتى الآن إذا ما كان الأمر سيتكرر أم لا.

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية FIFA يوتيوب

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

لم يكتمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2021 بعد، في ظل عدم خوض نهائي كوبا ليبارتادوريس حتى الآن.

تشيلسي يصل عن قارة أوروبا، بينما يصل الأهلي عن قارة إفريقيا والهلال عن قارة آسيا، مع مشاركة الجزيرة باعتباره بطلًا للدوري الإماراتي.

وسيلعب أوكلاند سيتي عن قارة أوقيانوسيا، بجانب مونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

ويقام نهائي كوبا ليبارتادوريس في الأيام المقبلة بين حامل لقب النسخة الماضية، بالميراس، أمام جاره البرازيلي فلامنجو.

القارة الفريق أوروبا تشيلسي - إنجلترا إفريقيا الأهلي - مصر آسيا الهلال - السعودية أمريكا الشمالية "الكونككاف" مونتيري - المكسيك الإمارات (الدولة المستضيفة) الجزيرة أوقيانوسيا أوكلاند سيتي أمريكا الجنوبية الفائز من بالميراس وفلامنجو

ما هو موعد كأس العالم للأندية 2021؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، ولكن المؤكد أنها ستقام في الإمارات.

بصورة مبدئية، رشحت الإمارات شهر فبراير 2022 ليحتضن المسابقة مثلما حدث العام الماضي في النسخة التي توِّج بها بايرن ميونخ.

سيتم الإعلان رسميًا عن احتضان فبراير أو موعد آخر لكأس العالم للأندية خلال قرعة البطولة يوم 29 نوفمبر 2021.