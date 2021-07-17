متى موعد كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة وأين يقام؟

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2021، متى موعد المونديال وأين سيقام وما هي الفرق المتأهلة للبطولة التي وصل لها الأهلي؟ وأكثر من ذلك

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في كل عام نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، تشارك فيها أفضل الفرق في قاراتها في جميع أنحاء المعمورة.

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

فاز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة، والتي تأجلت لتفشي فيروس كورونا في جميع الأنحاء من 2020 إلى 2021، وقد واجه الأهلي في نصف النهائي وفاز عليه بهدفين نظيفين.

فما هو موعد كأس العالم للأندية 2021 وما هي الفرق المشاركة وأين ستقام البطولة هذا العام؟ الإجابة تجدها هنا.

كم عدد مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية؟

متى كأس العالم للأندية 2021؟

لم يتم تحديد موعد كأس العالم للأندية 2021 حتى الآن، لكن الموعد المبدأي هو ديسمبر 2021.

تأخر الموعد المعتاد للمونديال العام الماضي لتفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت في الفترة فبراير 2021، لكن هذا العام عادت لموعدها الطبيعي حتى الآن وهو ديسمبر.

أين سيقام كأس العالم للأندية 2021؟

كان من المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2021 في الصين، لكن بعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط في البلاد لمدة كبيرة تقرر نقلها.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأقصى، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقلها لليابان أكثر الدول استضافةً للمونديال.

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2021؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي أهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021؟

أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 كان تشيلسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الأهلي المصري الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2021.

بقية الفرق المشاركة لم تتحدد حتى الآن، وسيتم تحديدها مع انتهاء المسابقات القارية بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا، كذلك سيشارك بطل الدوري الياباني.

الفريق سبب التأهل - بطل الدوري الياباني 2021 تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا 2020-21 - بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2021 - بطل كوبا ليبرتادوريس 2021 - بطل دوري أبطال آسيا 2021 الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2020-21

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 4 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.