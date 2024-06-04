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أحمد مجدي

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة في النسخة الجديدة من البطولة ...

يقترب انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 في حلة جديدة تزدان بها البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 لحساب الأدوار التمهيدية ودور المجموعات والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ما موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

سيتم في البداية إجراء قرعة للدور التأهيلي الأول يوم 18 يونيو 2024، ثم قرعة الدور التأهيلي الثاني يوم 19 يونيو 2024 ثم الملحق التأهيلي الثالث يوم 22 يوليو 2024، ثم مرحلة الإقصائيات التأهيلية يوم 5 أغسطس 2024.

بعد ذلك تقام قرعة دور المجموعات الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات، يوم 29 أغسطس 2024.

الحدثالموعد
قرعة الدور التأهيلي الأول لدوري أبطال أوروبا 2024-2025الثلاثاء 18 يونيو 2024
قرعة الدور التأهيلي الثاني لدوري أبطال أوروبا 2024-2025الأربعاء 19 يونيو 2024
قرعة الدور التأهيلي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2024-2025الإثنين 22 يوليو 2024
قرعة الإقصائيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025الإثنين 5 أغسطس 2024
قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025الخميس 29 أغسطس 2024

ما القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

يتم إذاعة قرعة الأدوار المختلفة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث

الموعد

القنوات الناقلة

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الخميس 29 أغسطس 2024

UEFA YouTube

beIN Sports

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ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

البطولةعدد الفرقموعد قرعة دور المجموعاتبداية دور المجموعات
دوري أبطال أوروبا 2024-202536 فريقًاالخميس 29 أغسطس 2024الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ وما هي الفرق المشاركة؟

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

  • 32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.
  • 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-
  • - مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.
  • - مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.
  • - مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، وفي إيطاليا ضمن إنتر وميلان وبولونيا وروما ويوفنتوس، بجانب بطل اليوربا ليج أتالانتا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتصنيفهم

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

 
الأولالثاني الثاني أو الثالثالثالثالثالث أو الرابعالرابعغير محدد
مانشستر سيتيباير ليفركوزنشاختار/ فرانكفورتفينوردسلتيكشتورم جراتس5 فائزين من مرحلة الإقصاء (أبطال)
بايرن ميونخأتلتيكو مدريدميلانسبورتنج لشبونةموناكوبريستفائزان من مرحلة الإقصاء ( غير أبطال)
ريال مدريدأتالانتاأيندهوفن أستون فيلا
باريس سان جيرمان  يوفنتوس بولونيا 
ليفربولبنفيكا   جيرونا 
إنتر ميلانآرسنال   شتوتجارت 
بوروسيا دورتموند كلوب بروج   
لايبزيج    
برشلونة

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تبدأ جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم 17 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم 29 يناير 2025، والمواعيد تأتي على النجو التالي:-

دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2024

الموعد

الجولة الأولى

17-19 سبتمبر 2024

الجولة الثانية

1-2 أكتوبر 2024

الجولة الثالثة22-23 أكتوبر 2024
الجولة الرابعة5-6 نوفمبر 2024
الجولة الخامسة26-27 نوفمبر 2024
الجولة السادسة10-11ديسمبر 2024
الجولة السابعة21-22 يناير 2025
الجولة الثامنة29 يناير 2025
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