موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة ونظام البطولة

تعرف على موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة، جدول مواعيد أدوار البطولة الأهم في القارة الصفراء، وما هو النظام الجديد للمسابقة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في الخليج العربي والقارة الآسيوية بكثير من الشغف انطلاق نسخة استثنائية من دوري أبطال آسيا ، ستشهد تغير مؤقت على نظام البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن قبل الموعد المحدد لبداية دوري الأبطال الآسيوية بالأدوار التمهيدية في 7 أبريل 2021، ستجرى قرعة دوري أبطال آسيا 2021 في يناير الجاري.

فاز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالنسخة السابقة من دوري الأبطال، وذلك بعد أن فاز على برسبوليس الإيراني في النهائي بهدفين لهدف، ليشارك بذلك في كأس العالم للأندية.

المزيد من الفرق

كعادة كل موسم، سيشارك في دوري أبطال آسيا 2021 عدد من الفرق العربية التي لها باع في البطولة، وستحاول إعادة الكأس الغالية للوطن العربي من جديد بعد أن نجح الهلال في الفوز بالمسابقة كآخر فريق عربي فاز بها.

فما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة لها؟ وما هو نظام البطولة الجديد والفرق المتأهلة لدور المجموعات؟

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ما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021 هو يوم الأربعاء 27 يناير 2021 ميلاديًا الموافق 14 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

🗓️ 27 يناير 2021

⏰ 11:30 بتوقيت مكة المكرّمة

📍 كوالالمبور، ماليزيا



#⃣ ترقّبوا قرعة #دوري_أبطال_آسيا 2021 والتي ستُقام خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء المقبل!



للمزيد من التفاصيل ⬇️ https://t.co/8Do8uNrtVJ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) January 22, 2021

ستقام القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور بماليزيا، وستنطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ظهرًا بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2021؟

ستذاع قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عبر التلفاز من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي ستخصص القناة الإخبارية كعادتها لهذا الغرض.

كما يمكنك مشاهدة القرعة عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على يوتيوب ، وستتمكن أيضًا من متابعة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول .

ما هو النظام الجديد لدوري أبطال آسيا 2021؟

ستكون نسخة دوري أبطال آسيا 2021 تاريخية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، فقد تغير نظام البطولة كليًا هذا العام.

سيشارك في دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم 40 فريقًا بدلاً من 32، نصف هذه الفرق من الغرب الآسيوي الذي يضم الدول العربية ومنطقة الخليج، والنصف الآخر من الشرق.

سيتم تقسيم فرق الغرب إلى 5 مجموعاتٍ رباعية، وكذلك سيتم تقسيم فرق الشرق إلى 5 مجموعات، وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دور الـ16 مباشرةً، وسيلحق بهم أفضل 3 ثواني من الغرب وأفضل 3 ثواني من الشرق.

بدايةً من ثمن النهائي ستلعب المواجهات بنظام خروج المغلوب على مباراتين، وذلك بعد أن لعبت الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولن يواجه أي فريق من الغرب آخر من الشرق إلا في النهائي كما جرت العادة في القارة الأكبر في العالم.

ستلعب مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 بنظام الدورة المجمعة، وسيتم اختيار 5 دول من الشرق ومثلهم من الغرب لتستضيف كل منها مباريات إحدى المجموعات، وستلعب مباريات الدور الأول في الفترة من 14 إلى 30 أبريل 2021 للغرب، و21 أبريل إلى 7 مايو 2021 في الشرق.

جدول مواعيد دوري أبطال آسيا 2021

الدور القرعة الذهاب الإياب التمهيدي بدون قرعة 7 أبريل 2021 الملحق 7 أبريل 2021 (الغرب)،

14 أبريل 2021 (الشرق) دور المجموعات 27 يناير 2021 14 - 30 أبريل 2021 (الغرب)،

21 أبريل - 7 مايو 2021 (الشرق) دور 16 بدون قرعة 13 - 14 سبتمبر 2021 (الغرب)،

14 - 15 سبتمبر 2021 (الشرق) ربع النهائي لم يتحدد الموعد 27 - 28 سبتمبر 2021 (الغرب)،

28 - 29 سبتمبر 2021 (الشرق) نصف النهائي 19 أكتوبر 2021 (الغرب)،

20 أكتوبر 2021 (الشرق) 26 أكتوبر 2021 (الغرب)،

27 أكتوبر 2021 (الشرق) النهائي 21 نوفمبر 2021 27 نوفمبر 2021

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

سيشارك في دور مجموعات دوري أبطال آسيا هذا العام 40 فريقًا، 20 في بطولة الشرق و20 في بطولة الغرب.

تأهل 32 فريقًا إلى دوري أبطال آسيا 2021 مباشرةً، وهناك 8 مقاعد تنتظر الفائزين من الملحق المؤهل.

أبرز الفرق التي ستشارك في دور المجموعات مباشرةً هي الهلال والنصر والأهلي من السعودية، برسبوليس وأولسان هيونداي وصيف وحامل لقب النسخة الماضية، والسد والدحيل من قطر، والشارقة وشباب الأهلي دبي من الإمارات.

هناك عدد من الفرق التي تخوض دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في التاريخ، أبرزها نادي الوحدات الأردني والاستقلال الطاجيكي الذي حصل على المركز الثاني في كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبتين سابقتين.

بطولة الغرب التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الدحيل النصر باختاكور الشرطة العراقي الهلال تراكتور الوحدات الفائز من المباراة الأولى في الملحق برسبوليس شباب الأهلي دبي جوا الفائز من المباراة الثانية في الملحق الشارقة الريان استقلول الفائز من المباراة الثالثة في الملحق السد الأهلي استقلال الفائز من المباراة الرابعة في الملحق

بطولة الشرق التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع جيانجسو جامبا أوساكا يونايتد سيتي سيدني كاواساكي فرونتيل أولسان هيونداي فيتيل الفائز من المباراة الأولى في الملحق جيونبوك هيونداي بورت جوهور دارول الفائز من المباراة الثانية في الملحق باثوم يونايتد جوانزو تامبينس روفرز الفائز من المباراة الثالثة في الملحق شاندونج تايشان ناجويا جرامبوس كيتشي الفائز من المباراة الرابعة في الملحق

ما هي الفرق المشاركة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2021؟

سيشارك في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا 2021 ثمانية فرق من الغرب ومثلهم من الشرق، وبالنسبة لفرق الغرب فكلها عربية باستثناء الثنائي فولاد الإيراني وأجمك الأوزبكي.

هناك فريقان في الشرق لم يتم تحديدهما إلا بعد الدور التمهيدي، والذي تشارك فيه أندية ملبورن سيتي وبريزبين رور الإستراليين، وكايا لويلو الفلبيني وشان يونايتد الميانماري.