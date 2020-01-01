موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة مسابقة الأندية الأولى في الاتحاد الأوروبي، وكيفية مشاهدتها مباشرة وأكثر

ستقاتل النخبة الأوروبية قريبًا مرة أخرى مع عودة دوري أبطال أوروبا بموسم آخر بعد استراحة قصيرة.

نتيجة التأخيرات بسبب جائحة كورونا، كان موسمي 2020-21 و2019-20 يلعبات بشكل متزامن لفترة، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها عاجلاً وليس آجلاً.

انتزع بايرن ميونخ حامل اللقب البطولة بعد أن تغلب على باريس سان جيرمان في نهائي الموسم الماضي، ولا شك أنه سيواجه تحديات من فرق مثل ليفربول و برشلونة و ريال مدريد و مانشستر سيتي .

المزيد من الفرق

مع تزايد الإثارة، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لعام 2020-2021، موعدها، والفرق المشاركة، والمزيد.

ما هو موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 20-21؟

ستجرى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020.

سيعقد في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، سويسرا بعد نقله من المكان الأصلي في أثينا، اليونان من أجل الصحة العامة.

ستبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ، سيستغل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحدث لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين والمدربين في مسابقة 2019-20.

ما هي الفرق المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 20-21؟

الوعاء رقم 1 الوعاء رقم 2 الوعاء رقم 3 الوعاء رقم 4 بايرن ميونخ برشلونة لايبزيج إسطنبول باشاك شهير إشبيلية آتلتيكو مدريد انتر رين ريال مدريد مانشستر سيتي لاتسيو لم يحدد بعد ليفربول مانشستر يونايتد أتلانتا لم يحدد بعد يوفنتوس شاختار دونيتسك لوكوموتيف موسكو لم يحدد بعد باريس سان جيرمان بروسيا دورتموند مارسيليا لم يحدد بعد زينيت تشيلسي كلوب بروج لم يحدد بعد بورتو آياكس بوروسيا مونشنجلادباخ لم يحدد بعد

مفتاح:

* يمكن أن ينتهي به الأمر في الوعاء 2 أو الوعاء 3.

** يمكن أن ينتهي به الأمر في الوعاء 3 أو الوعاء 4.

ستشمل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 32 فريقًا، منهم 26 مؤهلين تلقائيًا وستة عن طريق تصفيات التأهل.

سيتم تقسيم الفرق المؤهلة إلى أربعة أوعية: يحتوي الوعاء 1 على حاملي اللقب والفائزين بالدوري الأوروبي وأبطال الدوريات الوطنية الستة الأولى بناءً على تصنيف الويفا، يتم ملء الأواني الثلاثة المتبقية وفقًا لتصنيفات الاتحاد الأوروبي للأندية.

ومن بين الفرق المتنافسة على أحد المراكز المؤهلة الستة الشاغرة بنفيكا ودينامو كييف وريد ستار بلجراد وريد بول سالزبورج.

يمكنك رؤية الفرق التي ستكون جزءًا من القرعة بشكل مؤكد في الجدول الموجود بالأعلى.

متى تبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 20-21؟

تنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020-21 بمباريات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر والأربعاء 21 أكتوبر.

وهذا يعني أن الفرق سيكون أمامها أقل من شهر بقليل للاستعداد لمباريات المجموعات الافتتاحية بعد معرفة هويات خصومها في القرعة.

سيكون هناك ستة مباريات في مرحلة المجموعات، على أن تقام آخر سلسلة من المباريات يومي الثلاثاء 8 ديسمبر والأربعاء 9 ديسمبر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة و يمكن الوصول إليه من هنا .

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم Goal أيضًا بتشغيل مدونة مباشرة توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء